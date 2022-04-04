Зеленский призвал участников "Грэмми" поддержать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам церемонии вручения музыкальной награды "Грэмми" призвал их и зрителей поддержать его страну в войне с Россией "любым способом".

"Что меньше всего похоже на музыку, - спросил зрителей Зеленский, и сам же ответил на этот вопрос: "Тишина разрушенных городов и молчание убитых людей". "Поддержите нас любым способом, не молчите, и тогда мир придет в наши города", - сказал президент Украины.

После видеообращения Зеленского перед зрителями выступили американский певец Джон Ледженд, украинская певица Мика Ньютон и поэтесса Люба Якимчук, а также другие украинские исполнители.

В 2022 году награда "Грэмми" вручается в 64-й раз. Изначально планировалось провести церемонию награждения 31 января, однако из-за распространения омикрон-штамма коронавируса её перенесли.

Дуэт Silk Sonic получил награды в категориях "Песня года" и "Запись года"."Лучшим новым исполнителем"названа американская актриса, певица и автор песен Оливия Родриго. Группа Foo Fighters получила премию в трех номинациях - "лучший рок-альбом", "лучшая рок песня" и "лучшее исполнение музыки в жанре рок". Победителем в номинации "Лучшая рэп-песня" стал Канье Уэст. Джазовый музыкант Джон Батист был удостоен наград за лучший альбом и лучшее музыкальное видео.