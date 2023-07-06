Зеленский провел переговоры в Софии с руководителями Болгарии

Украина и Болгария договорились существенно активизировать сотрудничество в сфере обороны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом в Софии на совместной пресс-конференции с болгарским премьер-министром Николаем Денковым 6 июля. Украина, по словам Зеленского, ожидает от Болгарии "продолжения сотрудничества, которое уже помогло защитить многие жизни", сообщила "Немецкая волна". Президент подчеркнул, что болгарскую военную помощь Украина собирается использовать только в оборонительных целях. "Чтобы родители могли защитить своих детей", - отметил Зеленский.

На переговорах президентов Болгарии и Украины в присутствии делегаций обеих стран, сидевших друг напротив друга за большим столом, Владимир Зеленский, как отмечает издание Politico, отверг предложения Радева о "дипломатическом урегулировании".

"Европейская правда" приводит фрагмент полемики Зеленского с Радевым: "Вы, как настоящий президент, я уверен, не допустите компромисса со своей независимостью. Это ваше право не поддерживать помощь Украине. Но военная помощь Киеву – лучший вариант, нежели допустить, чтобы "война пришла к вам".

Болгарский президент, который, по описанию Politico, в течение выступления Зеленского чувствовал дискомфорт и часто посматривал в свои заметки, попросил продолжить встречу без камер.

Вечером в четверг президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Прагу для переговоров с руководителями Чехии.