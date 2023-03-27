Зеленский провел заседание Ставки в Днепре. В областях - воздушная тревога

Вечером 27 марта 2023 года в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Жители Киева и окрестностей были предупреждены об угрозе налета дронов.

Украинское информагентство УНИАН передало обращение Киевской областной военной администрации к местным жителям с призывом перейти в укрытия и другие безопасные места. "Сохраняйте спокойствие и придерживайтесь информационной тишины", – говорится в обращении.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также призвал сограждан соблюдать правила реагирования на воздушные налеты и обстрелы.

К 22 часам 30 минутам воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. "Красный" уровень опасности был объявлен в Крыму и Луганской области. Воздушная тревога была объявлена также в Херсонской и Житомирской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в Днепре - впервые не в Киеве, сообщил он в своем вечернем видеообращении.

Зеленский отметил, что командующие оперативных направлений доложили о фактической ситуации на наиболее горячих направлениях. Зеленский поблагодарил бойцов украинской разведки за эффективную работу в Бахмуте.

Количество раненых в результате ракетного удара российских оккупационных войск по Славянску в Донецкой области утром в понедельник, 27 марта 2023 года, выросло до 36.

В Славянске возросло количество раненых. В результате ракетного удара, нанесенного российскими военными в понедельник, ранения получили 36 человек. Таковы данные по состоянию на 16:00, – сообщил Славянский горсовет со ссылкой на начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха.

Ранее сообщалось о 32 раненых и двух погибших в результате атаки врага.