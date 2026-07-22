Зеленский провёл переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июля провёл переговоры со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Первым об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на осведомлённый источник. Затем проведение переговоров подтвердил Зеленский.

По словам Зеленского, состоялся "важный разговор о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир". Он добавил, что украинская и американская команды остаются в тесном контакте и продолжат работу над обсуждавшимися вопросами.

Переговоры прошли накануне запланированной на 23 июля встречи госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова в Маниле. Рубио заявил, что намерен обсудить с Лавровым войну России против Украины.

Ранее Москва заявляла о готовности принять Уиткоффа и Кушнера. Замглавы российского МИД Сергей Рябков говорил, что их возможный визит в Россию остаётся в повестке, однако конкретные сроки пока не определены.

В конце мая Зеленский выражал надежду на приезд Виткоффа и Кушнера – в Киев в течение двух недель. Но этот визит так и не состоялся.

Последние мирные переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США прошли в феврале. Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке трехсторонние переговоры были отложены на неопределенное время .

В июне президент США Дональд Трамп заявил, что завершение конфликта США с Ираном позволит Вашингтону сфокусироваться на урегулировании российско-украинской войны. Но в июле США и Иран снова начали обмениваться ударами.

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