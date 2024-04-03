Зеленский: Россия к 1 июня готовит мобилизацию 300 тысяч военных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия к 1 июня готовится мобилизовать дополнительно 300 тысяч военнослужащих. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, который в среду посетил Киев.

Зеленский отвечал на вопрос о планах мобилизации в Украине, в частности о том, сколько человек планируется призвать. Президент Украины не назвал точное число, но отметил, что оно будет меньшим, чем 500 тысяч, о возможности призыва которых упоминалось ранее. "Полмиллиона нам не нужно", - сказал Зеленский.

Он не уточнил, имел ли в виду сведения о том, что в России объявят новую волну мобилизации на войну с Украиной, или же 300 тысяч человек будут набраны иными путями.

Так называемая частичная мобилизация была объявлена в России в сентябре 2022 года, в её ходе, по официальным данным, в армию призвали 300 тысяч человек. Те из них, кто не был убит или по каким-то причинам комиссован, по-прежнему на фронте. Указ о мобилизации по-прежнему действует, хотя активные мобилизационные мероприятия не проводятся. В последний год в российскую армию активно вербовали людей на контрактную службу, также продолжалась вербовка заключённых. В результате по официальным данным армию пополнили ещё более 300 тысяч человек.

3 апреля российское Минобороны отчиталось, что с начала нынешнего года на военную службу по контракту поступило уже более 100 тысяч человек. Также 1 апреля начался весенний призыв, в ходе которого планируется призвать 150 тысяч на срочную службу - впрочем, сопоставимое число срочников будет демобилизовано.

Представители российских властей отрицают подготовку к новой волне мобилизации. Близкий к Минобороны депутат Госдумы Андрей Картаполов, комментируя высказывания Зеленского, сказал: "мобилизация нам не нужна".

В Украине сейчас готовится к принятию законопроект о мобилизации, который призван упорядочить этот процесс. Накануне Зеленский подписал принятые ранее законы о снижении призывного возраста до 25 лет и об отмене категории ограниченно годных к военной службе, что должно способствовать набору в войска дополнительных новобранцев.