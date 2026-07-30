Зеленский: Россия впервые за долгое время применила ракету из КНДР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по предварительным данным, российские военные впервые за долгое время применили ракету из КНДР.
"Конечно, еще будут экспертизы, все будет проверено, но на данный момент – это северокорейская баллистика", – написал он.
О том, что удар был нанесен ракетой из КНДР также пишет Reuters со ссылкой на два источника. Агентство предполагает, что использование этих боеприпасов после длительного перерыва свидетельствует о том, что Россия получила новые запасы этих вооружений.
В поселке Радушное Днепропетровской области в результате российского удара в ночь на 30 июля были полностью разрушены два частных дома. По словам Зеленского, погибли трое детей и их родители. Судьба еще пятерых членов семьи в настоящее время остается неизвестной.
- Ранее Зеленский сообщил со ссылкой на данные разведки, что Россия хочет получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи. По его словам, КНДР также планирует передать России новые пусковые установки для баллистических ракет.