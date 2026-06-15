Зеленский: с Трампом обсуждалась возможность встречи с Путиным с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил вечером в понедельник, что в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 14 июня, они обсуждали в том числе возможность организации трёхсторонней встречи лидеров России, Украины и США в Соединённых Штатах.

Ранее Зеленский сказал, что вместе с США и Францией обсуждалась также возможность приглашения Путина на саммит G7 во Франции, который посетит также Зеленский. Украинский лидер отметил, что Путин "этого не хочет". С Трампом, по его словам, они говорили об организации саммита США в таком формате, "в котором Путину было бы значительно сложнее отказать, во всяком случае президенту Трампу".

"Увидим, что из этого выйдет. Если Россия откажется и от этого шанса, необходимо будет дополнительное давление", - сказал Зеленский.

Ни в Москве, ни в Вашингтоне пока не комментировали слова Зеленского о возможной встрече в США. Путин 14 июня тоже говорил с Трампом по телефону и, по словам его помощника, повторил, что если Зеленский хочет встретиться, он может приехать в Москву. На это не согласен президент Украины, который ранее в открытом письме Путину предлагал ему двустороннюю встречу - возможно и с участием Трампа и представителей ЕС - в любой третьей стране.

Сам Дональд Трамп, прибывший в понедельник во Францию на саммит ЕС, заявил журналистам, что после заключения мирной "сделки" с Ираном США вновь сосредоточат своё внимание на завершении войны России против Украины. Как сказал Трамп, по итогам разговоров с обоими лидерами ему показалось, что и Зеленский, и Путин готовы "что-то сделать" для завершения войны.

Между тем, глава МИД России Сергей Лавров ранее 15 июня вновь заявил, что Соединённые Штаты должны выполнить договорённости, якобы достигнутые между Путиным и Трампом во время их встречи в Анкоридже в прошлом году. Что за договорённости, при этом публично российская сторона не говорит; наиболее распространённая интерпретация - согласие Трампа на то, чтобы весь Донбасс перешёл под контроль России. Трамп, однако, отрицал существование такой договорённости.