Зеленский сменил главкома ВСУ и начальника Генштаба

Президент Украины Владимир Зеленский официально сменил главнокомандующего Вооружёнными силами и начальника Генерального штаба. Согласно опубликованным 22 июля указам, Александр Сырский уволен с поста главкома ВСУ, его место занял Михаил Драпатый. Начальник Генштаба Андрей Гнатов также отправлен в отставку, вместо него назначен Игорь Скибюк.

Драпатый ранее занимал должность командующего Объединёнными силами ВСУ и теперь освобождён от неё. Кто сменит его на этом посту, пока неизвестно. Новый главком заявил, что Зеленский поставил перед военным руководством задачи усилить наступательные действия, готовить новые операции в российском тылу, развивать армию и военные технологии.

Кадровые перестановки произошли на фоне протестов, начавшихся после увольнения министра обороны Михаила Фёдорова. Участники акций в нескольких украинских городах выступали в том числе за отставку Сырского.

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", проведённому 20–21 июля, увольнение Сырского поддерживали 55% опрошенных украинцев, против выступали 15%. При этом 72% не поддерживали отставку Фёдорова с поста министра обороны и лишь 5% одобряли её.

Самый высокий уровень доверия среди включённых в опрос публичных фигур получил бывший главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный – 70%. Фёдорову доверяли 65%, главе Офиса президента Кириллу Буданову – 62%, Зеленскому – 59%. Уровень доверия к Сырскому составлял 23%.