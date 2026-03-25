Зеленский: США предлагают гарантии безопасности в обмен на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский
Соединенные Штаты поставили условие, согласно которому Украина должна вывести свои войска из Донбасса для получения гарантий безопасности. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью агентству Reuters.

По его словам, вывод войск поставит под угрозу безопасность как Украины, так и Европы, поскольку это приведет к передаче России сильных оборонительных позиций региона.

Украинский президент также отметил, что США сейчас сосредоточены на конфликте с Ираном.

"Ближний Восток, безусловно, оказывает влияние на президента Трампа, и я думаю, что и на его дальнейшие шаги. К сожалению, на мой взгляд, президент Трамп по-прежнему выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону", – сказал Зеленский.

В январе украинский президент заявил, что позиция Киева по территориям не изменилась, а компромиссы должны быть обоюдными. Он также добавил, что двусторонние гарантии безопасности с США готовы "на 100%", и Киев ожидает их подписания.

  • О том, что США могут поставить такое условие, писала ранее газета Financial Times со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, в случае вывода украинских войск Вашингтон предварительно готов увеличить поставки вооружений для ВСУ в мирное время. При этом, на тот момент оставалось неясным, возьмут ли США на себя какие-либо формальные обязательства.
