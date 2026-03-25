Зеленский: США предлагают гарантии безопасности в обмен на Донбасс

Соединенные Штаты поставили условие, согласно которому Украина должна вывести свои войска из Донбасса для получения гарантий безопасности. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью агентству Reuters.

По его словам, вывод войск поставит под угрозу безопасность как Украины, так и Европы, поскольку это приведет к передаче России сильных оборонительных позиций региона.

Украинский президент также отметил, что США сейчас сосредоточены на конфликте с Ираном.

"Ближний Восток, безусловно, оказывает влияние на президента Трампа, и я думаю, что и на его дальнейшие шаги. К сожалению, на мой взгляд, президент Трамп по-прежнему выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону", – сказал Зеленский.

В январе украинский президент заявил, что позиция Киева по территориям не изменилась, а компромиссы должны быть обоюдными. Он также добавил, что двусторонние гарантии безопасности с США готовы "на 100%", и Киев ожидает их подписания.