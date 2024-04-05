Зеленский стал самым одобряемым политиком Европы - соцопрос

Почти половина опрошенных в разных странах ЕС позитивно оценила деятельность украинского президента Владимира Зеленского. Опрос проводился изданием Euronews и французским центром исследования общественного мнения Ipsos. Среди 26 тысяч опрошенных, 47% положительно оценили личность Зеленского. По количеству позитивных оценок президент Украины опередил лидеров стран ЕС - Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Дональда Туска.

Отмечается, что личность Зеленского вызвала контрастные оценки, среди опрошенных немало и тех, кто оценивает его негативно. Наиболее позитивные отзывы Зеленский получил в странах Скандинавии, где 70-80 процентов опрошенных положительно его оценили его деятельность. Хуже всего, по данным соцопроса, к президенту Украины относятся в Венгрии, Греции и Словакии, где лишь от 15 до 25 процентов респондентов положительно высказались о Зеленском.

Эммануэль Макрон занял второе после Зеленского место, набрав около 41% положительных оценок среди респондентов из стран ЕС. Олаф Шольц, вслед за Макроном, получил 38% одобрения. Примечательно, что наименьшее количество одобрительных оценок Шольц и Макрон набрали среди респондентов из своих собственных стран.

Наименее одобряемыми политиками, согласно соцопросу, стали лидеры Венгрии и России - Виктор Орбан и Владимир Путин. Деятельность Орбана позитивно оценили 15 процентов опрошенных европейцев, а Путина - 10. Относительно лучше позиции российского президента в мнении жителей Болгарии, Словакии и Греции, где положительно его оценили от 22 до 37 процентов респондентов. В странах северной Европы положительно к Путину относятся считанные единицы опрошенных.