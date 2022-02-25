Зеленский: "Судьба Украины решается сейчас"

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером 25 февраля сказал, что предстоящая ночь будет "очень тяжёлой". По его мнению, российские войска ночью приложат все силы, чтобы сломить сопротивление Украины. Ожидается штурм Киева. "Судьба Украины решается сейчас" - сказал Зеленский.

Ранее президент и другие высокопоставленные политики записали видео у здания Офиса президента в Киеве, чтобы показать, что они остаются в украинской столице.

По последним сообщениям, российские войска подошли к Киеву с севера и северо-запада. О попытках штурма города пока не сообщается. Периодически в городе объявляют воздушную тревогу, раздаются звуки взрывов.

Ранее вечером в пятницу пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что продолжаются консультации о возможных переговорах с Россией. "Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса" -написал он в фейсбуке.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова вести с Украиной переговоры в Минске, при этом российская сторона настаивает на условиях, в частности, признании аннексии Крыма и независимости сепаратистских республик Донбасса. Спустя несколько часов сам Владимир Путин, однако, сказал, что переговоры с нынешними украинскими властями, которое он назвал "неонацистами и наркоманами", вряд ли возможны.

По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука, в пятницу Зеленский во время телефонных переговоров попросил стать посредником в переговорах с Россией премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Об этом сообщает New York Times.