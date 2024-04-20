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Зеленский своим указом запретил доступ к онлайн-казино для военных

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому для военных на время действия военного положения закрывается доступ к онлайн-казино.

О массовом пристрасти украинских военнослужащих к азартным играм в интернете в марте рассказал украинский активист, сержант Павел Петриченко. Он запустил петицию с призывом запретить для военных азартные игры и закрыть онлайн-казино.

Петриченко погиб 15 апреля в Донецкой области. На следующий день после гибели Петриченко Зеленский, упомянув петицию, сообщил, что Совет нацбезопасности займётся вопросами азартных игр.

Кроме того, указ Зеленского среди прочего предусматривает ограничение рекламы онлайн-казино, блокирование нелегальных устройств, а также устанавливает лимит для игроков по времени и расходам.

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