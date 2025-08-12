Зеленский: Трамп и Путин без нас ничего по Украине принять не могут

Владимир Зеленский заявил, что Киев не признает решения по Украине саммита США-Россия на Аляске, принятые без его участия.

По словам президента Украины, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске может иметь значение только для двусторонних отношений США и России.

"Говорить про Украину без Украины невозможно, и никто этого не примет. Поэтому разговор может быть важным для их двустороннего трека, но ничего про Украину без нас они принять не могут. Я надеюсь, что президент США это понимает и учитывает", — сказал Зеленский на форуме "Молодежь здесь", который транслировался его офисом.

Он также отметил, что трехсторонняя встреча президентов США, Украины и России тоже планируется, но ее дата пока не определена.

Владимир Зеленский сообщил на форме "Молодежь здесь", что поручил правительству и армии проработать вопрос снятия ограничений на выезд из страны для мужчин младше 22 лет. "Это положительная правильная история, которая поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в учебе в Украине, — сказал Зеленский.

С момента вторжения России в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины от 18 до 65 лет не могут покидать территорию страны. Мужчины от 25 до 60 лет подлежат мобилизации. Мужчин от 18 до 24 лет можно призвать на базовую военную службу (замена срочной службы), которая во время военного положения длится три месяца .