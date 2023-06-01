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Зеленский участвует в европейском саммите в Молдове

Зеленский и Санду в Кишинёве

Президент Украины Владимир Зеленский лично принимает участие в саммите Европейского политического сообщества. Он проходит в столице Молдовы Кишинёве. Зеленский прибыл в Молдову 1 июня, его встретила президент страны Майя Санду. О визите заранее не сообщалось, накануне президент Украины был в расположенной неподалёку Одессе.

Как написал Зеленский в телеграме, у него запланировано много двусторонних встреч, обсуждаться будут вопросы поставок вооружения Украине, а также её вступления в ЕС и НАТО.

Европейское политическое сообщество - новая межгосударственная организация, созданная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона после широкомасштабного российского вторжения в Украину. В её работе принимают участие все страны Европы, кроме России и Беларуси, а также Турция и страны Южного Кавказа. В Молдове проходит второй в истории саммит организации.

Связанные с войной в Украине вопросы - главные на повестке дня. Также, как ожидается, в рамках саммита пройдут переговоры лидеров Армении и Азербайджана с участием европейских представителей - по вопросу о мирном урегулировании.

В столице Молдовы в связи с проведением саммита приняты повышенные меры безопасности, на два дня для приёма обычных рейсов закрыт аэропорт Кишинёва.

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