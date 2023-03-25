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Зеленский: Украина пока не может начать наступление

Владимир Зеленский

Вооружённые силы Украины пока не могут начать контрнаступление, отметил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun.

Президент Украины назвал ситуацию на востоке страны сложной и пояснил, что причина того, что подготовка к наступлению пока не завершена, в нехватке боеприпасов. "Ждём боеприпасов от наших партнеров", – сказал Зеленский, отметив, что российская армия ежедневно использует втрое больше снарядов, чем украинские силы.

Он подчеркнул, что "Украина не может отправлять своих храбрых защитников в контрнаступление без достаточного количества вооружения".

Ранее представители Украины, в том числе руководители Главного управления разведки и советник офиса президента Михаил Подоляк, говорили о том, что украинское наступление может начаться в апреле-мае. Его предполагаемым направлением многие эксперты считают южное - Запорожскую и, возможно, Херсонскую области.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр в субботу призвала украинских журналистов и общественность не задавать военным и политикам вопросов о дате начала предполагаемого контрнаступления украинских войск. По её словам, с заявлениями, касающимися стратегических военных планов, могут выступать лишь три лица: президент Украины, главнокомандующий ВСУ и министр обороны.

В качестве примера успешной операции, время начала которой не разглашалось, Анна Маляр привела прошлогоднее контрнаступление ВСУ в Харьковской области, в результате которого практически вся её территория вернулась под контроль Украины. "Тишина дала военным время и возможность делать свою работу", – отметила замминистра.

Британская военная разведка в очередном обзоре Минобороны Великобритании в субботу отметила, что российские военные переходят в Украине к "оборонительному оперативному плану". Отмечается в частности, что штурм Бахмута в Донецкой области практически остановился после того как наступательные попытки не принесли убедительных результатов.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что в последние дни на Бахмутском направлении уменьшилось количество боестолкновений. Однако, по его словам, заявления британской разведки об истощении российских войск под Бахмутом "требуют уточнения". Украинская сторона по-прежнему считает, что Бахмут, наступление на которые российские войска ведут с лета прошлого года, остаётся "направлением главного удара противника".

Часть города в последние недели перешла под контроль российской ЧВК "Вагнер". Центр, однако, остаётся под украинским контролем. Хотя дороги в город и простреливаются, он не окружён. Обе стороны несут под Бахмутом большие потери, российские потери разведка западных стран оценивает как более высокие.

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