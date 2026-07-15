Зеленский: Украина производит 10 млн дронов в год и удвоит это число

В День украинской государственности, который отмечается 15 июля, в Киев прибыли главы нескольких государств и глава Еврокомиссии.

Помимо Урсулы фон дер Ляйен, которая посещает Киев в 11-й раз с начала российского вторжения, в столицу Украины, согласно сообщениям украинских СМИ, приехали президент Румынии Никушор Дан, президент Молдовы Майя Санду, президент Сербии Александр Вучич, президент Албании Байрам Бегай, премьер-министр Словении Янез Янша и президент Черногории Яков Милатович.

Владимир Зеленский наградил Урсулу фон дер Ляйен орденом Европы, сказав при этом, что эту награду у неё никто не сможет отобрать, поскольку Украина всегда держит слово. Комментаторы увидели в этом намёк на конфликт с Польшей, президент которой в прошлом месяце решил отобрать у Зеленского вручённый ему ранее Орден Белого орла.

В своём выступлении Зеленский коснулся темы сотрудничества Украины и ЕС в сфере производства беспилотников, отметив, что сейчас Украина уже производит 10 миллионов дронов в год и способна удвоить это число. Было подписано соглашение о сотрудничестве в этой сфере.

Президент Украины также коснулся темы формирования нового правительства после отставки Юлии Свириденко. На совместной пресс-конференции с фон дер Ляйен он назвал "наиболее подготовленным" кандидатом на должность премьер-министра главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого, упомянув в частности важность темы подготовки к зиме в условиях, если мирное соглашение с Россией не будет достигнуто. Зеленский отметил, что у Корецкого ещё будет встреча с фракцией "Слуга народа", которая и должна выдвинуть его кандидатуру для утверждения в Верховной раде.