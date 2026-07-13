Зеленский в Париже участвует в саммите "Коалиции желающих"

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля принимает во Франции участие в саммите так называемой коалиции желающих - группы стран, поддерживающих Украину и выразивших готовность участвовать в возможной миссии по размещению военнослужащих в этой стране после завершения её войны с Россией.

Зеленский опубликовал видео своего прибытия в Париж, куда он прилетел вместе с женой.

Зеленский отметил важность предстоящих переговоров, написав, что лидеры государств, советники вопросам национальной безопасности и главы оборонных компаний впервые предметно обсудят противодействие российским баллистическим ракетам. Помимо прочего, будут обсуждаться дополнительные закупки ракет для американских систем ПВО "Пэтриот". При этом сами США не участвуют в формате "Коалиции желающих".

14 июля Зеленский, как ожидается, будет присутствовать на параде в честь дня взятия Бастилии, в котором примут участие и украинские военные.

В Елисейском дворце 13 июля обнародовали список участников саммита. Помимо лидеров Украины и Франции, в Париж приехали президенты Молдовы, Финляндии и Румынии, главы правительств более 10 стран, включая Великобританию и Германию, и представители ещё более 10 стран - всего будет представлено 37 государств, а также руководство ЕС и НАТО. Молдова и Северная Македония стали последними двумя странами, присоединившимися к коалиции.