Зеленский в Польше поблагодарил её за "братство и настоящую дружбу"

Президент Украины Владимир Зеленский в среду посетил Польшу. Это его первый официальный визит в соседнюю страну с начала российского широкомасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Зеленский уже бывал в Польше после начала войны, но только проездом в США и страны Западной Европы.

На пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой Зеленский, который приехал в Варшаву с супругой Еленой Зеленской, поблагодарил Польшу за "братство и настоящую дружбу". Дуда наградил Зеленского высшим польским Орденом Белого орла, президент Украины заявил, что эта награда принадлежит народу его страны, который борется против российской агрессии.

После переговоров с Зеленским президент Польши объявил о том, что Варшава передала Украине ещё четыре истребителя МиГ-29. Ранее были переданы четыре истребителя и к передаче готовится ещё шесть.

Зеленский встретился также с главой правительства Польши Матеушем Моравецким. Обсуждался, помимо прочего, вопрос с экспортом украинского зерна. Накануне Еврокомиссия опубликовала проект продления беспошлинного ввоза зерна из Украины ещё на год. Министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик в среду подал в отставку, посчитав, как и многие польские фермеры, что эта мера дискриминирует польских производителей зерновых. По словам Моравецкого, в ходе переговоров с Зеленским было "найдено решение", но подробностей польский пример не привёл.

По итогам переговоров Зеленский также заявил, что Польша и Украина согласовали новый пакет военной помощи, который будет включать бронетранспортёры, системы ПВО, миномёты и другое вооружение." Сегодня мы подписываем документ о поставках польских БТР Rosomak, самоходных минометов Rak, систем ПВО, в частности очень эффективных ПЗРК Piorun", - сказал Зеленский. Часть вооружений Украина закупит, часть будет поставлена безвозмездно.