Зеленский: в случае "референдумов" Россия лишится шансов на переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении заявил, что Россия "закроет для себя любые шансы на переговоры" с украинскими властями, если начнёт проводить так называемые референдумы на оккупированных территориях.

При этом, по мнению президента Украины, "переговоры российской стороне в определенный момент однозначно понадобятся".

С начала вооружённого вторжения на территорию Украины, между российскими и украинскими властями состоялись несколько раундов переговоров по вопросу условий для прекращения боевых действий, однако результатов они не дали. Последняя такая встреча состоялась в конце марта в Стамбуле.

Украина одним из главных условий для прекращения войны ставит возвращение российских войск на позиции, которые они занимали на 24 февраля. Россия же заявляет, что с ряда захваченных территорий не уйдёт никогда.

С конца февраля Россия почти полностью оккупировала Луганскую область, а также внушительные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Оккупационные власти, установленные на этих территориях, неоднократно заявляли о подготовке референдумов о присоединении к России. По планам РФ они должны пройти в сентябре.