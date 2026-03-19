Зеленский: в США 21 марта пройдут переговоры по вопросу о мире

В Соединённых Штатах 21 марта ожидаются встречи с участием украинских представителей, принимающих участие в переговорах о мирном урегулировании. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения.

По его словам, политическая часть украинской переговорной команды уже в пути.

"В эту субботу мы ожидаем встреч в Соединенных Штатах Америки. Сегодня мы подробно говорили о переговорах с [Рустемом] Умеровым, Кириллом Будановым и Давидом Арахамией. Также во встречах будет участвовать Сергей Кислица", – сказал Зеленский.

Зеленский не уточнил, в каком формате пройдёт встреча или встречи 21 марта и кто еще примет участие. Из контекста следует, что ожидаются встречи с представителями США. Зеленский упомянул, что от американской стороны поступают сигналы о готовности продолжать работу в существующих переговорных форматах. В администрации США пока не подтверждали и не отрицали слова Зеленского.

Ранее в четверг пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Москвы, Киева и Вашингтона по мирному урегулированию военного конфликта в Украине находятся "на паузе".

Он добавил, что работа в рамках двусторонней российско-американской рабочей группы, которая занимается экономическими аспектами, продолжается. Песков также отметил, что Москва продолжает контактировать с Киевом по вопросам обмена пленными и телами погибших.

Последний раунд трёхсторонних переговоров между Россией, Украиной и США прошёл в Женеве 17-18 февраля. Впоследствии ожидалось, что стороны вновь встретятся в начале марта в Абу-Даби, но в итоге консультации перенесли. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что решение о переносе было принято по инициативе американской стороны из-за начавшейся 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана.

На этой неделе Зеленский заявил о "плохих предчувствиях" относительно судьбы переговоров. Причиной он назвал войну на Ближнем Востоке, которая сместила в этот регион фокус мирового внимания. При этом Зеленский отметил, что в настоящий момент переговорные группы продолжают общаться между собой – представители США говорят с как с украинской, так и с российской стороной.