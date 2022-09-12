Зеленский вновь отверг возможность переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Владимиром Путиным. Кремль публично идею о переговорах так же не выдвигал.

По его словам, Украина не будет вести переговоры до тех пор пока продолжается война. "Они прибегнут к заморозке конфликта, соглашениям, переговорам, будут становиться сильнее и снова продвинутся вперед. Это их стратегия — постепенно и очень медленно, по кусочку съедать нас. Я не хочу в это играть", — сказал Зеленский. У российской стороны нет никакого желания быть конструктивными, считает президент Украины, а разговаривать с теми, кто выдвигает ультиматумы, он не намерен.

Зеленский заявил, что договор с Москвой может быть заключен после освобождения всех оккупированных Россией украинских территорий.

"Всё равно у России есть с нами граница, всё равно это наш сосед с огромным населением, так что после деоккупации нашей страны нам придётся жить с ними рядом как с соседями", — сказал он.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова , в феврале и марте на переговорах в Беларуси и Стамбуле украинская делегация была готова к договорённостям о перемирии в случае отвода российских войск на рубежи перед началом вторжения 23 февраля.

"Тогда это было возможно. Но теперь они прошли не одну точку невозврата и такой вариант уже давно невозможен",- сказал Резников. Новая позиция Украины, по его словам, предполагает, что до полного вывода российских войск, в том числе из Крыма, никаких переговоров не будет.