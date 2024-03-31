Зеленский во вторую годовщину Бучи: "Здесь Россия уничтожила мораль"

Президент Украины Владимир Зеленский во вторую годовщину освобождения Киевской области от российской армии посетил город Буча и почтил память убитых во время оккупации мирных жителей.
Как сообщает "Украинская правда", Зеленский установил лампадку к Стене памяти возле церкви Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых. Стена памяти состоит из нескольких стел, на каждой из которых - таблички с выгравированными именами погибших. Сейчас мемориал содержит 509 имён гражданских лиц, которых удалось идентифицировать. Некоторые таблички пока безымянные".
"Убитые оккупантами наши люди, чьи тела лежали на улицах Бучи, были свидетельствами того, что никому в мире нельзя оставаться в стороне от этой битвы", - заявил Зеленский, добавив, что именно здесь Россия "уничтожила в себе мораль и сделала насилие и ненависть своей идеологией".
- Российская армия вошла в Бучу 27 февраля 2022 года. После её отступления в конце марта местные власти и журналисты сообщили об обнаружении более 400 тел мирных жителей. Было установлено, что большая часть погибших была застрелена, некоторые - умерли от пыток. Факты убийств, изнасилований и грабежей мирных жителей со стороны российских военных в Буче были подтверждены международными организациями, такими как ООН и ОБСЕ.
- Во вторую годовщину событий полиция Украины сообщила, что на данный момент в Бучанском районе найдены 1190 тел убитых, и что эти цифры не окончательные. Кроме того, 514 жителей Киевской области считаются пропавшими без вести.
- Россия отвергает свою причастность к убийствам мирных жителей в Буче, называя случившееся "провокацией и постановкой". Власти преследуют россиян, которые рассказывают в соцсетях о произошедшем по уголовной статье о распространении фейков о российской армии. Десятки человек по этой статье были приговорены в России к длительному тюремному заключению.
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