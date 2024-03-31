Зеленский во вторую годовщину Бучи: "Здесь Россия уничтожила мораль"

Президент Украины Владимир Зеленский во вторую годовщину освобождения Киевской области от российской армии посетил город Буча и почтил память убитых во время оккупации мирных жителей.

Как сообщает "Украинская правда", Зеленский установил лампадку к Стене памяти возле церкви Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых. Стена памяти состоит из нескольких стел, на каждой из которых - таблички с выгравированными именами погибших. Сейчас мемориал содержит 509 имён гражданских лиц, которых удалось идентифицировать. Некоторые таблички пока безымянные".

"Убитые оккупантами наши люди, чьи тела лежали на улицах Бучи, были свидетельствами того, что никому в мире нельзя оставаться в стороне от этой битвы", - заявил Зеленский, добавив, что именно здесь Россия "уничтожила в себе мораль и сделала насилие и ненависть своей идеологией".