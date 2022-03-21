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Зеленский: вопросы безопасности, Крыма и Донбасса решит референдум 

Президент Украины Владимир Зеленский 

Вопросы безопасности Украины и статуса Донбасса и Крыма будут вынесены на всеукраинский референдум, заявил Владимир Зеленский.

В интервью изданию "Суспiльне" президент Украины подчеркнул, что только "народ должен будет дать ответ на те или иные форматы компромиссов", которые возможны на переговорах с Россией.

Владимир Путин, начав 24 февраля вооружённое вторжение на территорию Украины, требует от украинских властей отказа от вступления в НАТО, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" - независимыми, а также"денацификации" и "демилитаризации".

Власти Украины в ответ на это заявляют, что не собираются вступать в НАТО, однако требуют гарантий безопасности и территориальной целостности страны.

Переговоры между двумя странами проходят почти в ежедневном формате, однако к результатам пока не приводят. Военные действия при этом не прекращаются.

Точное количество жертв войны на данный момент установить невозможно, но, с высокой долей вероятности, речь идёт о десятках тысяч военных и мирных жителей.

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