Зеленский: война не должна закончиться "патом"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в данный момент украинская армия не может перейти в наступление, поскольку по-прежнему уступает российской армии в боевой технике. "Мы понесем большие потери, а люди являются моим приоритетом", - сказал Зеленский на онлайн-конференции газеты Financial Times.
При этом президент Украины подчеркнул, что не согласен на то, чтобы нынешняя война завершилась "патом", когда стороны остались бы на тех позициях которые они занимают сейчас. Зеленский считает, что "победа должна быть достигнута на поле боя", причём промежуточной победой он будет считать вывод российских войск на позиции до 24 февраля, а окончательной - "полный суверенитет на всей территории". Президент Украины подчеркнул, что готов к переговорам, но только лично с Владимиром Путиным.
Зеленский также призвал страны Запада увеличить поставки Украине вооружений и далее ужесточать санкции против России, включая полное эмбарго на поставки энергоносителей. При этом он признал, что в последнее время из ряда западных стран исходят сигналы, что их правительства уже устали от санкций против России и ищут возможности смягчить их.
- Полномасштабная война в Украине, которую в России называют "спецоперацией", продолжается уже более 100 дней. Российские войска сейчас владеют инициативой в Донбассе, где они пытаются взять город Северодонецк в Луганской области, а также наступают на Славянск в Донецкой. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил во вторник, что российские войска взяли под контроль почти всю территорию к востоку от реки Северский Донец, включая город Святогорск. Также, как сообщают российские СМИ, под контролем российских войск крупный православный монастырь - Святогорская лавра, где во время боевых действий погибли несколько монахов и сгорел деревянный скит. Стороны обвиняют в этом друг друга. Украинские комментаторы отмечают превосходство наступающих войск в огневой мощи, но при этом отмечают, что украинским военным удаётся отражать атаки и не допускать окружения крупных подразделений.
- Также в ходе боевых действий российские войска оккупировали часть юга Украины - речь идёт о частях Херсонской и Запорожской областей. Официально Москва пока не выдвигала Украине никаких требований в связи с этими территориями и не заявляла о каких-либо планах в их отношении, однако прокремлёвские комментаторы, а иногда и официальные лица, заявляют о том, что они могут быть присоединены к России. Украина заявляет, что рано или поздно освободит эти территории.
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