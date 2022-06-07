Зеленский: война не должна закончиться "патом"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в данный момент украинская армия не может перейти в наступление, поскольку по-прежнему уступает российской армии в боевой технике. "Мы понесем большие потери, а люди являются моим приоритетом", - сказал Зеленский на онлайн-конференции газеты Financial Times.

При этом президент Украины подчеркнул, что не согласен на то, чтобы нынешняя война завершилась "патом", когда стороны остались бы на тех позициях которые они занимают сейчас. Зеленский считает, что "победа должна быть достигнута на поле боя", причём промежуточной победой он будет считать вывод российских войск на позиции до 24 февраля, а окончательной - "полный суверенитет на всей территории". Президент Украины подчеркнул, что готов к переговорам, но только лично с Владимиром Путиным.

Зеленский также призвал страны Запада увеличить поставки Украине вооружений и далее ужесточать санкции против России, включая полное эмбарго на поставки энергоносителей. При этом он признал, что в последнее время из ряда западных стран исходят сигналы, что их правительства уже устали от санкций против России и ищут возможности смягчить их.