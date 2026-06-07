Зеленский встречается в Британии со Стармером, Макроном и Мерцем

В Великобритании вечером 7 июня проходит встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского и лидеров трёх ведущих европейских стран - Британии, Франции и Германии. Зеленский в соцсетях сообщил в соцсетях о своём прибытии в Лондон, отметив, что он проведёт также отдельные переговоры с британским премьером Киром Стармером, а 8 июня, как ожидается, будет принят королём Карлом III.

По словам Зеленского, на встрече со Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем будут обсуждаться в том числе перспективы участия Европы в переговорах о мире в Украине. Ранее Зеленский говорил о том, что представлять Европу на них могла бы именно "Евротройка" (Франция, Германия, Британия), однако не исключал и другие форматы.

О ходе и результатах переговоров пока не сообщалось.