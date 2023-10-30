Зеленский встретился с делегацией Конгресса США

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщил Офис президента Украины. В Киев приехали республиканец Джеймс Френч Хилл и демократы Майк Куигли и Стивен Линч.

Как заявил Зеленский, он "проинформировал конгрессменов о ситуации на передовой" а также о "первоочерёдных оборонных потребностях".

На видео, опубликованном Офисом президента, конгрессмен Куигли говорит о том, что в Конгрессе сейчас сложилась непростая ситуация по вопросу помощи Украине. Он в частности упомянул о поставках боеприпасов калибра 155 миллиметров, необходимость в которых испытывает также армия Израиля в связи с операцией против группировки ХАМАС в секторе Газа.

Встреча прошла на фоне обсуждений, которые идут в Конгрессе относительно финансирования поставок вооружений и другой помощи Украине. Бюджет США на 2024 год пока не принят, а во временном бюджете, действующем до середины ноября, средства для Украины не предусмотрены. Их выделение блокирует часть правых республиканцев.

Президент США Джо Байден предложил Конгрессу принять пакет на сумму около 100 миллиардов долларов, в котором предусматривается помощь как Украине, так и Израилю. Однако новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил за то, чтобы Конгресс рассматривал помощь Украине и Израилю отдельно, причём приоритет он отдал помощи Израилю. Республиканцы уже разработали отдельный законопроект о выделении этой стране 14,3 миллиардов долларов, он может быть рассмотрен уже на этой неделе, причём неясно, поддержат ли его демократы. Когда будет решаться вопрос о помощи Украине, пока не ясно. При этом глава республиканцев в Сенате Митч Макконнелл поддерживает предложение Байдена о том, чтобы выделить средства Израилю и Украине одним пакетом.