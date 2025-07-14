Президент Украины встретился в понедельник со специальным представителем президента США Китом Келлогом, который утром 14 июля прибыл на поезде в Киев. Зеленский назвал встречу "продуктивной".

"Обсудили путь к миру и то, что мы практически можем сделать вместе, чтобы приблизить его. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство и закупки оборонительного вооружения вместе с Европой. И, конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает. Надеемся на лидерство Соединённых Штатов, ведь очевидно, что Москва не остановится, если её неадекватные амбиции не остановить силой", - написал президент Украины в социальных сетях. Ожидается, что Келлог пробудет в Киеве всю неделю.

Как пишет Reuters, вскоре после окончания встречи Зеленского и Келлога в украинской столице была объявлена воздушная тревога.

Кит Келлог анонсировал визит в Киев в конце прошлой недели, находясь на конференции по восстановлению Украины в Риме. Визит Келлога проходит на фоне сообщений в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп впервые с момента прихода к власти одобрит пакет военной помощи Украине. Речь идёт о выделении помощи по программе Presidential Drawdown Authority, которая позволяет президенту принимать решения без одобрения Конгресса.

До сих пор Украина получала помощь, одобренную ещё при администрации президента Джо Байдена.