Зеленский встретился в Киеве с Тихановской

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с лидером демократических сил Беларуси Светланой Тихановской. Она находится в Украине второй день, накануне прошла её встреча с главой МИД Андреем Сибигой. Встречи проходят на фоне нового обострения отношений Украины с официальным Минском.

Как сообщил Зеленский в соцсетях, встреча состоялась в рамках саммита городов и регионов с участием представителей 24 стран, в том числе соседей Украины.

"Все мы поддерживаем стремление белорусского народа освободиться от российского влияния, и мы знаем, что Россия сейчас пытается затянуть Беларусь ещё глубже в войну с Украиной", - написал Зеленский. Он отметил, что в Украине надеются на установление добрососедских отношений с "действительно независимой Беларусью" в будущем.

Тихановская с утра посетила мемориал на киевском Майдане, отметив, что среди участников украинской революции 2013-2014 годов были и белорусы.

Светлана Тихановская была кандидатом в президенты Беларуси в 2020 году. Власти объявили о победе Александра Лукашенко, сторонники оппозиции утверждают, что в реальности большинство поддержало Тихановскую. Масштабные протесты были подавлены властями, а сама Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь. В эмиграции она организовала Объединённый переходный кабинет и выступает как признанный лидер белорусских демократических сил.

В Украине опасаются, что Лукашенко может готовиться к вступлению в войну на стороне России. Лукашенко на днях заявил, что это может произойти только в случае "агрессии" со стороны Украины.