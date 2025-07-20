Зеленский ввел персональные санкции против Юлии Латыниной

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против блогеров Юлии Латыниной и Андрея Серебрянского (псевдоним Андрей Луганский), бывших депутатов Верховной Рады Натальи Королевской и Геннадия Балашова, а также z-военкора Татьяны Аксененко.

Балашов, Королевская и Серебрянский - граждане Украины, Латынина и Аксененко имеют российское гражданство. Новый санкционный список составлен на основе рекомендации Службы национальной безопасности Украины.

Санкции включают в себя, в частности, блокировку личных активов в Украине, запрет на вывоз капитала за рубеж и лишение государственных наград.

Министерству иностранных дел Украины рекомендовано проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединённых Штатов Америки и других государств о применении санкций и инициировать перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.