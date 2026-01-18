Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Зеленский: за неделю Украину атаковали более 1300 российских дронов

Над Киевом поднимается дым после ударов российских беспилотников, Украина, 12 января 2026 года
Над Киевом поднимается дым после ударов российских беспилотников, Украина, 12 января 2026 года
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

За неделю российские войска выпустили по Украине более 1300 ударных дронов, около 1050 управляемых авиационных бомб и 29 ракет различных типов, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

За прошедшую ночь, по его словам, в результате российских атак пострадали десятки человек, в том числе ребенок. По последним данным, два человека погибли. Всего в ночь на 18 января Украину атаковал 201 дрон, из них 167 были нейтрализованы.

"Зафиксировано попадание 30 ударных беспилотников на 15 локациях, а также падение сбитых дронов на двух локациях", – сообщили Воздушные силы ВСУ.

В Харькове, по данным областной прокуратуры, беспилотник атаковал частный жилой сектор. В результате погибла 20-летняя женщина, еще одна местная жительница получила ранения.

В Днепропетровской области беспилотники атаковали одну из общин Синельниковского района – пострадали шесть человек.

В городе Сумы в результате российской атаки были ранены 7-летний ребенок и три женщины. Под удар также вновь попала энергетическая инфраструктура Одесской области.

Протесты в Иране:
Embed
Протесты в Иране:

No media source currently available

0:00 0:24:43 0:00

Протесты в Иране:

число убитых растет

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No live streaming currently available

0:00 0:00 Live

live Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG