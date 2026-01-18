За неделю российские войска выпустили по Украине более 1300 ударных дронов, около 1050 управляемых авиационных бомб и 29 ракет различных типов, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

За прошедшую ночь, по его словам, в результате российских атак пострадали десятки человек, в том числе ребенок. По последним данным, два человека погибли. Всего в ночь на 18 января Украину атаковал 201 дрон, из них 167 были нейтрализованы.

"Зафиксировано попадание 30 ударных беспилотников на 15 локациях, а также падение сбитых дронов на двух локациях", – сообщили Воздушные силы ВСУ.

В Харькове, по данным областной прокуратуры, беспилотник атаковал частный жилой сектор. В результате погибла 20-летняя женщина, еще одна местная жительница получила ранения.

В Днепропетровской области беспилотники атаковали одну из общин Синельниковского района – пострадали шесть человек.

В городе Сумы в результате российской атаки были ранены 7-летний ребенок и три женщины. Под удар также вновь попала энергетическая инфраструктура Одесской области.