Зеленский заявил, что не призывал к военному удару по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не призывал НАТО наносить по России "превентивные удары", а говорил об ужесточении санкций против Москвы с целью не допустить применения ею ядерного оружия против Украины. Об этом он сказал в интервью Би-би-си.
По словам Зеленского, его высказывание, сделанное в четверг в ходе ответов на вопросы после выступления по видеосвязи на мероприятии в австралийском Институте Лоуи, было не вполне корректно переведено, и он не говорил о превентивном применении военной силы против России. "Россия использовала этот перевод по-своему, для своей пользы" - отметил президент Украины.
Зеленский в своём выступлении, говоря по-украински, употребил выражение "превентивные удары". При этом он говорил о них в контексте предложений ввести санкции, с которыми он выступал в феврале, до российского вторжения в Украину. Дословно цитата звучит так: "Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас!" Пересмотреть применение своего давления, порядок применения".
Это высказывание подвергли резкой критике представители России - от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова до главы МИД Сергея Лаврова. Они утверждают, что Зеленский призвал к превентивному ядерному удару по России. По словам Пескова, слова украинского президента стали подтверждением правоты решения Владимира Путина начать так называемую спецоперацию, то есть вторжение в Украину.
Пресс-секретарь Зеленского уже накануне заявил, что президент Украины не имел в виду применение военной силы против России. Страны Запада ограничились комментарием о том, что выступают против использования ядерного оружия в любом контексте.
В интервью Би-би-си Зеленский вновь коснулся ядерных угроз со стороны России, отметив, что мировое сообщество должно оказать давление на Россию, чтобы она отказалась от планов использовать ядерное оружие против Украины, если они у Москвы есть. О ядерной угрозе он упомянул также в связи с ситуацией с Запорожской АЭС, на которой размещены российские войска. Он призвал ввести против России новые санкции, чтобы заставить её вывести войска.
Президент России 5 октября подписал указ о передаче АЭС в российскую собственность. Она находится на территории, которую Москва объявила своей, заявив об аннексии Запорожской области.
- С начала полномасштабного российского вторжения в Украину президент России Владимир Путин неоднократно намекал на возможность применения ядерного оружия. Так, в своей речи по поводу объявления мобилизации он заявил, что Россия готова использовать "все имеющиеся средства", если будет создана угроза "территориальной целостности страны". При этом Россия недавно заявила об аннексии четырёх украинских регионов.
- Президент США Джо Байден на выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке обвинил президента России Владимира Путина в "неприкрытых ядерных угрозах в адрес Европы" и пренебрежении обязанностями по нераспространению ядерного оружия. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Москва столкнется с "катастрофическими последствиями", если применит ядерное оружие против Украины.
- Накануне Байден вновь выступил с предостережением, заявив о том, что "ядерный Армагеддон" сейчас, возможно, так же близок, как в 1962 году, во время Карибского кризиса. В Белом Доме заявили, что администрация США пока не видит признаков подготовки России к ядерному удару.
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