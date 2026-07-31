Зеленский заявил о попытке покушения на командира корпуса "Хартия"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о попытке покушения 31 июля на командира второго корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" Игоря Оболенского.

"Сегодня была попытка покушения на Игоря. Нападавший и его сообщник задержаны. Проводятся необходимые процессуальные действия. Был доклад Александра Поклада [исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины - РС] по этому поводу", – написал он в своем телеграм-канале.

Зеленский отметил, что Украина "обязательно ответит" на "эту попытку удара по Украине и украинскому командиру". Какие-либо подробности о самом покушении и задержанных пока не сообщаются.

"Хартию" создали после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Изначательно это было добровольческое формирование в Харьковской области, но в начале 2023 года оно вошло в ряды Нацгвардии и стало основой 13-й бригады. В апреле 2025 года на базе бригады создали второй корпус НГУ. Корпус "Хартия" вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины сейчас занимается в том числе строительством глубокоэшелонированной линии обороны в Харьковской области.

Оболенский - бывший офицер спецназа, участник боёв в Донбассе, занимался в Харьковской области агробизнесом, в 2022 стал одним из основателей "Хартии", затем командиром бригады, впоследствии корпуса. В середине июля 2026 года Зеленский присвоил Игорю "Корнету" Оболенскому звание "Героя Украины" за защиту Харьковской области.