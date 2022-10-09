Земфира со сцены: "Молюсь, чтобы моя страна прекратила войну"

Певица Земфира на своём концерте в кипрском городе Лимасол выступила со сцены с антивоенной речью. Соответствующее видео, сделанное одним из слушателей в зале, появилось в воскресенье вечером в телеграм-канале "ЧТД".

"Сегодня 228-й день войны, 228-й день ада, который стал реальностью, - сказала Земфира. - Я всё это время много думала и разговаривала с собой об этом. Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы это война прекратилась, чтобы моя страна прекратила эту войну". После этого певица исполнила песню "Не стреляйте".

Концерт Земфиры в Лимасоле, состоявшийся 9 октября - первый в рамках мирового турне певицы, которая ранее уехала из России. В течение ближайшего месяца Земфира выступит в Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Праге, Оффенбах-ам-Майне, Гамбурге, Берлине, Париже и Гааге. Финальный концерт тура запланирован на 3 ноября в одном из самых престижных концертных залов Лондона - Royal Albert Hall.

После полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины десятки известных российских музыкантов выступили против войны. В результате большинство из них столкнулись с отменой концертов в России. Часть музыкантов уехала из страны, часть подверглась преследованию со стороны властей. Так, рэпер Оксимирон был признан "иностранным агентом", а лидер и основатель группы ДДТ Юрий Шевчук был оштрафован на 50 тысяч рублей по обвинению в дискредитации действий российской армии.

В июле стало известно, что концертные агентства начали включать в договоры с российскими артистами пункты, которые запрещают им делать политические и антивоенные заявления со сцены. Артистам также запрещено использовать государственные символы Украины.