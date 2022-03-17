Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Земфира выпустила клип "Не стреляйте" с кадрами войны в Украине

Российская певица Земфира выпустила клип, содержащий кадры войны в Украине и задержаний антивоенных демонстрантов в России. В песне есть слова "не стреляйте" и "не молчите".

Сообщается, что певица после начала войны покинула Россию.

С официального Youtube-канала Земфиры удалены все клипы и другие видео, кроме двух - кроме "Не стреляйте", это записанная в 2008 году кавер-версия песни украинской рок-группы "Океан Эльзы" "Вiдпусти".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG