Земфира выпустила клип "Не стреляйте" с кадрами войны в Украине

Российская певица Земфира выпустила клип, содержащий кадры войны в Украине и задержаний антивоенных демонстрантов в России. В песне есть слова "не стреляйте" и "не молчите".

Сообщается, что певица после начала войны покинула Россию.

С официального Youtube-канала Земфиры удалены все клипы и другие видео, кроме двух - кроме "Не стреляйте", это записанная в 2008 году кавер-версия песни украинской рок-группы "Океан Эльзы" "Вiдпусти".