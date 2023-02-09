Землетрясение в Турции и Сирии: число погибших превысило 19 тысяч

Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 16 тысяч. Ранения получили более 64 тысяч человек. Об этом сообщил президент Реджеп Эрдоган.

В соседней Сирии погибли более трёх тысяч человек. Число пострадавших, по подсчётам ООН, превышает пять тысяч. Официальных данных о пострадавших в Сирии пока нет.

Парламент Турции одобрил вступление в силу указа президента о введении в 10 пострадавших провинциях страны чрезвычайного положения на три месяца.

По данным представителей турецких гуманитарных организаций, общий ущерб от землетрясения в Турции превысит четыре миллиарда долларов. Такую сумму ранее приводило рейтинговое агентство Fitch.

В городе Адыяман на юго-востоке Турции под развалинами семиэтажного отеля ищут две детские волейбольные команды, которые прилетели из непризнанной Турецкой республики Северного Кипра, из Фамагусты.

Вместе с учителями и некоторыми родителями их было 39 человек. Найдены тела двух педагогов и ребёнка.

В Сирии сложилась критическая ситуация с доставкой гуманитарной помощи в пострадавшие от землетрясения регионы – из-за плохих дорог и проблем с логистикой. 9 февраля шесть грузовиков проехали через контрольно-пропускной пункт Баб-эль-Хава в Идлибе. Спасатели сообщают, что здесь погибли по меньшей мере 1900 человек. Сотни семей оказались в ловушке под обломками обрушившихся зданий.

По данным сирийского агентства SANA, в пострадавшую провинцию Латакия партию продовольствия в экстренном порядке доставили с авиабазы Хмеймим российские военные.

Окружение президента Сирии Башара Асада утверждает, что западные положение усугубляют западные санкции, из-за которых у спасателей нет техники. Из-за политической ситуации колонны с гуманитарной помощью не могут без разрешения добраться до удерживаемых оппозицией северо-западных районов Сирии.