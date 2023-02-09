Землетрясение в Турции и Сирии: число погибших превысило 19 тысяч

Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 16 тысяч. Ранения получили более 64 тысяч человек. Об этом сообщил президент Реджеп Эрдоган.
В соседней Сирии погибли более трёх тысяч человек. Число пострадавших, по подсчётам ООН, превышает пять тысяч. Официальных данных о пострадавших в Сирии пока нет.
Парламент Турции одобрил вступление в силу указа президента о введении в 10 пострадавших провинциях страны чрезвычайного положения на три месяца.
По данным представителей турецких гуманитарных организаций, общий ущерб от землетрясения в Турции превысит четыре миллиарда долларов. Такую сумму ранее приводило рейтинговое агентство Fitch.
В городе Адыяман на юго-востоке Турции под развалинами семиэтажного отеля ищут две детские волейбольные команды, которые прилетели из непризнанной Турецкой республики Северного Кипра, из Фамагусты.
Вместе с учителями и некоторыми родителями их было 39 человек. Найдены тела двух педагогов и ребёнка.
В Сирии сложилась критическая ситуация с доставкой гуманитарной помощи в пострадавшие от землетрясения регионы – из-за плохих дорог и проблем с логистикой. 9 февраля шесть грузовиков проехали через контрольно-пропускной пункт Баб-эль-Хава в Идлибе. Спасатели сообщают, что здесь погибли по меньшей мере 1900 человек. Сотни семей оказались в ловушке под обломками обрушившихся зданий.
По данным сирийского агентства SANA, в пострадавшую провинцию Латакия партию продовольствия в экстренном порядке доставили с авиабазы Хмеймим российские военные.
Окружение президента Сирии Башара Асада утверждает, что западные положение усугубляют западные санкции, из-за которых у спасателей нет техники. Из-за политической ситуации колонны с гуманитарной помощью не могут без разрешения добраться до удерживаемых оппозицией северо-западных районов Сирии.
- Землетрясение магнитудой 7,8 на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло в ночь на 6 февраля в результате столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой. Ещё одно землетрясение, магнитудой 7,7, произошло в центральной части Турции в тот же день. В стране до 12 февраля объявлен национальный траур.
- Тысячи жителей пострадавших городов остались без жилья, разрушены тысячи строений, включая больницы, школы и многоквартирные дома.
- Более 12 000 спасателей из служб по чрезвычайным ситуациям и 9 000 военнослужащих заняты на расчистке завалов и поиске выживших и погибших.
- Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии.
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