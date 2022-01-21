Земский съезд: закон о местном самоуправлении погрузит страну в хаос

Независимые и оппозиционные депутаты заявили, что внесённый в Госдуму законопроект о местном самоуправлении противоречит Конституции России и угрожает на много месяцев погрузить страну в управленческий хаос. Об этом говорится в заявлении Земского съезда.

Депутаты считают, что документ следует отклонить без рассмотрения. "Это приведет к уничтожению более 18 тысяч муниципальных образований и разрушению сложившихся вокруг МСУ местных сообществ. Потеряют работу десятки тысяч людей, а административная чехарда при передаче полномочий погрузит страну на много месяцев в управленческий хаос", – пишут депутаты.

В заявлении говорится, что власть при этом, перейдет в руки губернаторов, которые по большей части подконтрольны Кремлю, а граждане будут лишены возможности самостоятельно решать вопросы местного значения. Это, по мнению депутатов, лишит местное самоуправление самостоятельности, которую гарантирует Конституция и Европейская хартия о местном самоуправлении.

Кроме того, депутаты считают, что укрупнение муниципальных образований приведет к оттоку населения из малых городов, поселков городского типа, cел и деревень, превращая страну в безлюдную пустыню.

Заявление подписали более ста муниципальных депутатов из более чем двадцати российских регионов. Его также поддержала Ассоциация независимых депутатов Москвы.