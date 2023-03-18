"Зерновая сделка" продлена. РФ заявляет, что на 60 дней, Украина - что на 120

Так называемая Черноморская зерновая инициатива, срок действия которой истекал сегодня, продлена. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.
Так называемая зерновая сделка, заключённая летом прошлого года с участием России, Украины, Турции и ООН, позволяет вывозить продукты питания и удобрения из нескольких украинских портов - несмотря на продолжающуюся войну и ограничение навигации в Чёрном море. ООН подчёркивает, что реализация этой инициативы "помогла снизить мировые цены на продовольствие и стабилизировать рынки", и особенно позитивно отразилась на беднейших странах.
О продлении сделки заявил также президент Турции Реджеп Эрдоган.
ООН официально не сообщает, на какой срок продлена договорённость. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков написал в твиттере, что договорённость продлена на 120 дней - на тот же срок, что и при первом продлении осенью.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия уведомила всех участников соглашения, что не возражает против его продления только на 60 дней. Она опубликовала соответствующее письмо - речь, однако, не идёт о документе об официальном продлении сделки.
- Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно Россией и Украиной с ООН и Турцией в Стамбуле в июле прошлого года. Оно предусматривает механизм вывоза из украинских портов зерна и других продовольственных товаров. До июля после февральского вторжения России в Украину порты Украины были полностью заблокированы, ООН и многие страны заявляли, что блокада экспорта продовольствия из страны может привести к глобальным последствиям вплоть до голода в беднейших странах.
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