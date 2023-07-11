"Жаба на нашей стороне". Рунет о встрече Путина и Пригожина

Оказывается, ещё 29 июня Путин принимал Пригожина и вагнеровцев в Кремле! Сначала об этом написала французская пресса, а потом подтвердил и Песков.

Антон Орехъ:

А может, Суровикин просто на карантине сидит перед встречей с Президентом? Почему не может быть? Встретился же Путин с Пригожиным после того, как сказал про предательство и удар в спину

Илья Шепелин:

Песков заявил, что Путин встречался (!) с Пригожиным 29 июня. Говорит, все командиры Вагнера, включая Пригожина выразили полную лояльность Путину

Сейчас особенно интересно читать сообщения Кремля от этой даты

29 июня Песков уверял, что «Кремль не располагает информацией о местонахождении Пригожина», — видимо, в тот самый момент, когда Путин как раз с Пригожиным и встречался))

Ну и еще 29 июня Путин зачем-то брякнул на форуме АСИ сакраментальное:

«Жаба – молодец, она на нашей стороне»

Алексей Лушников:

У путинизма все так:

29 июня: Песков не располагает информацией об актуальном местонахождении Пригожина.

Сегодня: Песков сообщил о встрече Путина с основателем ЧВК "Вагнер" Пригожиным в Кремле 29 июня.

Главный рецепт правды - не верить даже их некрологам

Анатолий Несмиян:

В общем-то, чистая византийщина. Власть никогда не информирует население о своих действиях, она либо умалчивает, либо нехотя подтверждает. Народ для власти - это какой-то непонятный объект, которому совершенно необязательно знать, какую очередную подлость ему готовят. Его просто ставят перед фактом - это и есть настоящее отношение режима к людям.

Денис Гороховский:

Конечно, адепты секты бункерного деда могут начать рассказывать про "так было надо", "всей правды мы все равно не узнаем" и тому подобное, просто им не хочется признавать очевидный факт: их кумир снова нассал им в глаза.

И да, пользуясь случаем, передают привет семьям убитых вагнеровцами российских военных. Ваш любимый президент после этих убийств встречался с их главарем и ничего ему не сделал. То есть, ваших родственников убили просто так и никому за это ничего не будет. Пусть эта мысль вас греет холодными одинокими вечерами.

Андрей Нечаев:

А пропагандистская шушера несколько дней кричала про мятеж, предательство, измену Родине, наказание виновных и т.п. Интересно, как они теперь запоют? Уметь надо мятежи организовывать! Невольно вспоминается фраза, приписываемая Ф.Рузвельту: «Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын».

Екатерина Винокурова:

Хм, то есть, телерепортажи про обыски и золотые слитки по центральным каналам были уже после этой встречи, выходит.

Кирилл Шулика:

Кстати, а знаете, зачем показывали обыски у Пригожина после его встречи с Путиным?

Чтобы все вернуть и дать сигнал, что при наличии пользы и лояльности все обратимо. Это не нам показывали. Нужные люди должны увидеть условия гуманности власти.

Лев Шлосберг:

Признание факта встречи Путина с Пригожиным и Ко всего на пятый день после слов о том, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом» и одновременных «советов постороннего» с призывами: «дорогу ножу!» и «взять в руки оружие» стало моментом истины, который можно отрицать столько же долго, сколько бесполезно.

Утром 30 июня, ничего не зная об уже состоявшейся встрече, я написал: «Путин. Сохранил ЧВК «Вагнер» как удалённую военную единицу в боевых действиях с Украиной и в других регионах. Пригожин. Будет искать пути восстановления функциональных отношений с Путиным». Я был уверен, что их встреча произойдёт, но фактическая скорость событий показала силу притяжения этих двух магнитов.

Алёна Чурбанова:

Новость, которая еще более склоняет чашу весов в пользу будущей военной диктатуры.

Владимир Осечкин:

В любом случае можно считать 23-24 июня отправной точкой начавшегося транзита власти в России.

Сторонники войны и Путина пытаются усидеть на нескольких стульях сразу.

Дмитрий Аграновский:

Встреча Путина с Пригожиным и «вагнеровцами» так же была, на мой взгляд, абсолютно правильной. Думаю, Путин в курсе, какой была реакция на действия «вагнеровцев» - а она была, мягко скажем, неоднозначной. Возможно, он не в курсе того, что песня «Лето и арбалеты, ща «вагнера» подъедут» пошла в народ, но что-то такое он явно знает. Поэтому с эмоциональной точки зрения встреча Путина с «вагнеровцами» мне напомнила события 2009 года вокруг Пикалево. Если кто забыл, это такой моногород в Ленинградской области, где доведенные до отчаяния жители перекрыли федеральную трассу. В Москве такие люди были бы прямыми кандидатами на уголовное дело и трассу, скорее всего, разблокировал бы ОМОН. Однако, путин поступил прямо противоположным образом – он сам приехал в Пикалево, разговаривал с местными жителями, дал показательный разгон Дерипаске, в чью империю входили пикалевские предприятия, и решил все текущие проблемы пикалевцев. При этом, никто из них не был подвергнут никаким преследованиям. Путин, как мне кажется, очень остро понял, что Пикалево – это не московские хипстеры, а самый что ни на есть народ, та самая «красная линия», переходить которую ни в коем случае не следует. И не перешел.

Мария Сергеева:

Многие мои друзья и коллеги удивляются новости о состоявшейся после «мятежа» встречи Путина с Пригожиным и Вагнерами. А я повторюсь: все мы без понятия, как оно там наверху устроено и как работает на самом деле. Даже когда нам кажется, что мы близко стоим и что-то понимаем. «Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную»(с)

Пётр Лундстрем:

Расстрел летчиков – это преступление и страшная трагедия. Никакой вооруженный мятеж во время войны поддержан быть не может.

Но безусловно, сердце радуется, что Путин встретился с Пригожиным и ко, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что причины происходящего (после медиации неприемлемых последствий) никуда не делись. И дело, конечно же, не в двух фамилиях, это было бы слишком просто.

Мы живем в батальном романе мировой литературы, а система у нас – Византийская.

Впереди еще очень много кульбитов судьбы. Давайте жить в России долго, если будет на то воля Божия ;)

Но другие комментаторы видят не Византию, а Бандитский Петербург.

Николай Митрохин:

Происходящее в последние полтора года в России, кровавый театр абсурда с неожиданными финтами сюжета - заставляет расписаться в профессиональном бессилии любых сценаристов и прогнозистов. Но встреча Путина с "вагнеровцами" после "марша справедливости" на Москву (со сбитыми вертолетами и самолетом в процессе) по вопросам "дальнейшего трудоустройства" - напоминает кошмарный сон. Если считать, что в России есть государство действующее по каким либо законам и правилам. Но его давно уже нет.

А если его нет, то реальную власть получает "человек с ружьем". И у этого человека есть завоеванные этим ружьем права, собственность, и закон. Действующие здесь и сейчас.

И в этом плане "Марш справедливости" Пригожина - оказывается "нормальным" или "легитимным" социальным протестом работников специфической сферы, которые добиваются уважения их "права на труд". Значит ли это, что теперь Таманская или Кантемировская дивизия в случае возникновения у них конфликта с министром обороны, начальником Генерального штаба или командующим группировки - могут развернуть свои танки и пойти на Кремль, чтобы добиться "справедливости"? И будут там ласково встречены, поглажены по головке и отправлены играть в сад?

Будем посмотреть, прецендент уже имеется. Но как бы так до "солдатского императора" не дожить.

Алексей Венедиктов:

Я тут вдруг подумал, что Пригожин хочет стать удачливым Березовским

И быть рядом - и богатым, и знаменитым, и влиятельным, и зловещим

Такой БАБ 20-х в отличие от 90-х

Владимир Пастухов:

Две недели спустя после “пригожинского недоразумения”, - а я думаю, что это самое адекватное обозначение данного инцидента на сегодняшний день, - мои первоначальные предположения о природе этого недоразумения полностью подтверждаются. Речь идет о прогрессирующей дисфункциональности понятийно-мафиозного государства, которое мы для солидности именуем “системой” или “режимом”.



Ключевой особенностью этого понятийно-мафиозного государства является встраивание криминальной вертикали (по сути – организованного преступного сообщества) в ткань регулярного государства в качестве его основной (несущей) конструкции. Исторически такой симбиоз стал возможен вследствие катастрофического и практически мгновенного разрушения партийного (идеологического) скелета советской государственности, который ранее играл роль такой же опорной конструкции. В результате того давнишнего разрушения советская государственность обвисла, а внутри нее образовался вакуум. А свято место, как известно, пусто не бывает.