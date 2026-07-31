Жанну Немцову арестовали заочно по делу о нежелательной организации

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Жанну Немцову – дочь убитого оппозиционного политика Бориса Немцова – по уголовному делу об организации деятельности так называемой нежелательной организации. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суд избрал Немцовой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Этот срок начнет исчисляться с момента экстрадиции Немцовой в Россию либо с момента задержания на территории страны.

В сообщении суда не уточняется, с деятельностью какой именно организации связано уголовное дело. В апреле 2024 года российские власти признали нежелательной организацией Фонд Бориса Немцова, соучредителем которого является дочь политика.

Фонд Немцова, базирующийся в Бонне, занимается образовательными, культурными и экспертными проектами, связанными с поддержкой демократических инициатив, гражданского общества и независимой журналистики. В России его деятельность запрещена после включения в реестр нежелательных организаций.