Саммит НАТО в Вильнюсе. Почему Украина не может вступить в Альянс и какова реакция Москвы на новых членов Североатлантического блока – Финляндию и Швецию? Как Реджепу Эрдогану удается переигрывать Владимира Путина на геополитическом поле?

Бунт российских генералов на фоне войны в Украине. Стоит ли ожидать путч в августе 2023 года? Какая из спецслужб наиболее опасна для кремлевского диктатора? Почему так часто гибнут генералы РФ?

Курортный сезон-2023. Где проводят отпуск россияне? Как оккупированный Крым с окопами и блиндажами принимает отдыхающих?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с журналистом-расследователем Андреем Солдатовым, украинским военным экспертом Алексеем Гетьманом, американистикой Александрой Филиппенко и экономистом Александрой Суслиной-Осмоловской.

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