Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Грани времени

Ждать ли путч в августе 2023 года? "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Слева направо: Олег Цоков, Роман Кутузов, Канамат Боташев. Коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 28-й недели 2023 года

Саммит НАТО в Вильнюсе. Почему Украина не может вступить в Альянс и какова реакция Москвы на новых членов Североатлантического блока – Финляндию и Швецию? Как Реджепу Эрдогану удается переигрывать Владимира Путина на геополитическом поле?

Бунт российских генералов на фоне войны в Украине. Стоит ли ожидать путч в августе 2023 года? Какая из спецслужб наиболее опасна для кремлевского диктатора? Почему так часто гибнут генералы РФ?

Курортный сезон-2023. Где проводят отпуск россияне? Как оккупированный Крым с окопами и блиндажами принимает отдыхающих?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с журналистом-расследователем Андреем Солдатовым, украинским военным экспертом Алексеем Гетьманом, американистикой Александрой Филиппенко и экономистом Александрой Суслиной-Осмоловской.

Видеоверсия программы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG