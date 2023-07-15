Телеграм-каналы сообщили об увольнении генерала Селивёрстова

Провоенные и близкие к российским силовым структурам телеграм-каналы сообщили, что министр обороны Сергей Шойгу отстранил от должности командира 106-й дивизии ВДВ, генерал-майора Владимира Селивёрстова.

Дивизия Селивёрстова в начале войны находилась в Киевской области, а с января этого года воевала на Бахмутском направлении.

Телеграм-канал "Военный осведомитель" пишет, что причина увольнения военачальника неизвестна, но поводом якобы мог послужить "неуступчивый характер" генерала. "Селивёрстов не всегда был согласен с решениями штаба ВДВ", — говорится в посте.

Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" отмечает, что за генерала пытался вступиться губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время визита в Москву в пятницу, но результатов это не принесло.

Офис президента Украины называл 106-ю дивизию причастной убийствам в начале прошлого года мирных граждан в городах Киевской области – Буче, Гостомеле и Ирпене.

Правозащитная организация "Репортёры без границ" считает, что солдаты дивизии, которой командовал Селивёрстов, причастны к гибели украинского фотожурналиста Макса Левина и сопровождавшего его украинского военнослужащего Алексея Чернышова.

Левин перестал выходить на связь 13 марта прошлого года. Его тело нашли 1 апреля в Бучанском районе Киевской области. В это время в регионе находились военнослужащие 106-й дивизии ВДВ. Российские войска отошли из Бучи и окрестностей 31 марта.