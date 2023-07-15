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Ждать ли путч в августе 2023 года? | Грани времени с Мумином Шакировым

Ждать ли путч в августе 2023 года? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Ждать ли путч в августе 2023 года? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Саммит НАТО в Вильнюсе • Бунт российских генералов на фоне войны в Украине • Курортный сезон 2023

• Саммит НАТО в Вильнюсе. Почему Украина не может вступить в Альянс и какова реакция Москвы на новых членов Североатлантического блока: Финляндию и Швецию? Как Реджепу Эрдогану удается переигрывать Владимира Путина на геополитическом поле?

• Бунт российских генералов на фоне войны в Украине. Стоит ли ожидать путча в августе 2023 года. Какая из спецслужб наиболее опасна для кремлевского диктатора? Почему так часто гибнут генералы РФ?

• Курортный сезон 2023. Где проводят отпуск россияне? Как оккупированный Крым с окопами и блиндажами принимает отдыхающих?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с журналистом-расследователем Андреем Солдатовым, украинским военным экспертом Алексеем Гетьманом, американисткой Александрой Филиппенко и экономистом Александрой Суслиной-Осмоловской.

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