"Ждут ударов по Москве". Блогеры о появлении ПВО в центре столицы

На крышах некоторых зданий в Москве установили зенитные орудия "Панцирь-С1". Одно из них можно увидеть на здании Минобороны на Фрунзенской набережной, установку другого в центре города запечатлели на фото и видео многие очевидцы.

Майкл Наки

Возможные удары по городу теперь не считаются Кремлём чем-то невероятным. Прифронтовые области уже ощутили на себе, что война не бывает в одну сторону. Теперь к этому готовятся и в Москве.

Сергей Митрофанов

Спецоперация спешит к вам?

Классные последствия путинских решений

Иван Жданов

В последнее время очень много новостей про то, как в Москве расчехляют ПВО. К чему готовятся?

Максим Мирович

Февраль-2022 – возьмём Киев за три дня!

Январь-2023 – на крышу министерства обороны в Москве краном пытаются вскорячить ЗРПК «Панцирь-С1».

А что случилось-то?

Михаил Светов

Красные линии дошли до центров принятия решений.

Марат Баширов

Пишут в Сети, что Москву готовятся дополнительно прикрыть комплексами «Панцирь-С1».

…

Добрый совет: посмотрите карты ближайших к вам бомбоубежищ. Я серьезно.

Анатолий Несмиян

Если у них и с ядерным оружием примерно так, как с ПВО, то скоро мы увидим пресловутые «Сарматы» в шахтах лифтов в Москва-Сити.

Кстати, в платежки ЖКХ установку ПВО в парадном будут включать в какой графе - в общедомовых расходах или в отчислениях на капитальный ремонт?

Дмитрий Сухарев

Будет смешно, когда 30-тонный Панцирь проломит кровлю потому что криворукие инженеры в Минобороны не в состоянии сосчитать нагрузку

Остап Кармоди

В Москве на крышу здания Министерства обороны на Фрунзенской набережной установили зенитный комплекс Панцирь-С1.

То есть когда украинские или НАТОвские ВВС будут подавлять российскую систему ПВО, они заодно и уничтожат Министерство обороны РФ. Чудесно.

PS Западные политики до сих пор думают, надо ли давать Украине дальнобойные ракеты. В Москве уже всё решили: надо!

Марк Фейгин

На крыше здания Генштаба на Фрунзенской набережной установили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». По-видимому, не поможет. Перебьют своих же. Думаю, уже в ближайшую неделю-другую прилетит. Аминь!

Андрей Александров

Сниму квартиру в Москве в зоне покрытия ПВО, только С-300/400. Панцирь, Бук, Куб не предлагать!

Дядюшка Шу

Сейчас наиболее волнующим для москвичей является вопрос: «Наличие ЗРПК «Панцирь-С1» на крыше твоего дома — это хорошо, потому что это надёжная защита от ракет, или [из рук вон] плохо, потому что это законная цель для ракет?»

В Украине только посмеиваются.

Антон Геращенко

СВО идет по плану: на 11 месяце войны возле резиденции путина установили ПВО

А почему так далеко? Установили бы еще парочку рядом с кроватью и рабочим кабинетом фюрера. И внести изменения в протокол, обязав ЗРПК «Панцирь-С-1» сопровождать передвижение кортежа путина.

Бояться за свою шкуру — так по полной программе!

Юрий Касьянов

В качестве целей для наших ударных беспилотников в Москве ставят на крыши домов "Панцири".

Ранее телеграм-каналы писали о размещении ПВО в районе парка Лосиный остров и территории Тимирязевской академии. Еще один комплекс ПВО установлен в Подмосковье недалеко от путинского поместья, утверждают СМИ.

Некоторые "военкоры" и провоенные блогеры приветствуют такую предусмотрительность.

Александр Коц

Вижу в этом очень положительный сигнал. Значит ТАМ прекрасно осознают все риски и понимают, что удары по Москве и области - это вопрос времени. Хорошо, что начали готовиться заранее, а не по факту первых ударов.

Герман Куликовский

Кстати, размещение Панцирей на крышах отдельных объектов в Москве-ход правильный. Москве давно пора понять, что идет тяжелая война. Да и с крыши прорвавшую пояс ПРО Москвы БПЛА/ракету сбивать удобнее, чем с забитых пробками улиц или из тихих арбатских двориков.

С другой стороны, многие российские "патриоты" считают, что всех, кто публикует фото и точное указание местонахождения зениток, нужно наказывать по всей строгости.

Сергей Мардан

Отследить первоисточник каждого кадра не составило бы для специалистов ни малейшей проблемы. По крайней мере, я на это очень надеюсь.

Авторы "горячих видео" должны были уже в вечерних выпусках новостей федеральных каналов публично каяться и обещать никогда больше этого не делать.

Но они этого не делали. Единственным чиновником, которому пришлось отвечать на вопрос о развёртывании в столице дополнительных систем ПВО, оказался Дмитрий Песков. Который традиционно перенаправил всех интересующихся в Минобороны.

Но ведь речь идет буквально об общественной безопасности?

Борис Рожин

Потому что в отличие от Украины у нас пока не распространена практика уголовного преследования за фотографирование позиций ПВО и размещение таких фотографий в интернете. Власти пока в основном ограничиваются призывами и рекомендациями. При этом все возможности у властей для реализации этой практики есть.

А кто-то может сказать, зачем российские каналы постят фото и видео размещения зенитно-ракетных комплексов в российских городах с указанием точного местонахождения?

Анастасия Кашеварова

Открыто публикуются фото и данные, где ставится ПВО в Москве и Подмосковье. И никто еще не выступил с законопроектом о запрете публиковать локации, запрете снимать прилеты, по которым потом враг ориентируется, и уголовном наказании за публикацию таких сведений.

При этом мне вчера сказали, что я не имею права задавать и иметь вопросы к Президенту.

И вот так во всем. Боремся с теми, кто за страну и Президента. Но ставим везде чмошников и идиотов, потому что они управляемые и молчат.

Третьи заверяют, что если противоракетные установки появляются в заметных местах, значит, так и было задумано.

Лига Джентльменов

"Спрятать" ЗРПК "Панцирь-С1" в световой день на крыше в центре города-муравейника и хотеть, чтобы этого никто не заметил – смешно и глупо. На это явно не делалась ставка.

Из личной беседы со знающими людьми: дело обстоит в угрозах, исходящих от БПЛА, дальность полёта которых может достигать около 1000 км. Основная суть – действовать на шаг вперед.

Версия, что зенитки должны защитить Москву от дронов, звучит во многих каналах.

Doctor

Давайте порассуждаем на эту тему.

Вокруг Москвы несколько мощных колец ПВО, созданных ещё во времена СССР (когда к системе обороны столицы от воздушного нападения относильсь очень серьёзно, и выстраивали её против носителей ядерного оружия).

Как минимум - три кольца! При этом, за время, прошедшее с 2000 года, ПВО Москвы многократно модернизировали.

Поэтому не вижу необходимости устанавливать дополнительные комплексы ПВО (причём малого радиуса действия) на крышах зданий внутри города. И так хватает сил и средств.

Это, если, конечно, речь идёт о воздушной атаке ИЗВНЕ существующих колец противоаоздушной обороны столицы.

Ибо даже самый тупой блогер в курсе, что сбитые над городом средства доставки (или их обломки) обрушатся на жилые кварталы. ПВО укрорежима дала нам немало тому примеров.

Тогда, если это не фейк, почему? А потому, что такое размещение оправдано только в том случае, если атака может последовать ИЗНУТРИ колец ПВО Москвы. То есть в случае террористического акта с применением беспилотных, или лёгких летательных аппаратов.

Зная, с кем мы имеем дело, зная, что наши враги циничны, подлы и беспринципны, плюс готовы на всё, ради достижения вожделенной цели, возможность подготовки террористического акта в отношении руководства страны с применением, например, БЛА исключить нельзя.

Только в этом случае "вознесение" малых комплексов ПВО на крыши зданий может быть оправдано. И говорит это, опять-таки не о том, что #всёпропалопутинскрываетправду, а как раз-таки о том, что в зоне СВО всё идёт именно в русле положительного для нас вектора развития ситуации.

И наши враги, разуверившись в победе укрорейха в открытом противостоянии, решили таки прибегнуть к своей извечной подлой тактике удара в спину в целях смены военно-политического руководства страны-конкурента и её, страны, политического курса.

Анатолий Несмиян

Установка комплексов «Панцирь» на высотных зданиях в Москве - мера, конечно, вынужденная. Вопрос в том, что именно вынудило делать это?

Панцирь предназначен для нескоростных целей типа беспилотиков и дозвуковых целей. Получается, есть опасения, что по Москве могут применить именно такое оружие? И если да, то с какой точки?

То, что российская территория вообще никак не охраняется системами ПВО, стало понятно после успешных атак стратегических аэродромов. Точечно оборону еще как-то, но удалось организовать, но подлет беспилотников на огромное по всем меркам расстояние прошел без малейших проблем.

По факту, и Москва может попасть под такую же атаку. Так что, по всей видимости, речь идет о срочной с колес организации обороны как раз против подобных средств нападения.

Вопрос - чем думали раньше, задавать бессмысленно. Что было, тем и думали. Проблема понятна - Россия большая. На каждую высотку по Панцирю не поставишь. Но теперь об этом нет смысла горевать, раз все идет по плану, значит, именно это всё и было предусмотрено еще 11 месяцев назад.

При этом против массированной атаки дронов ПВО все равно не защитит, считает политолог Николай Митрохин:

Если серьезно. Выставление противоракетных систем на крышах административных зданий в Москве и в ближайшем Подмосковье, это наглядный признак того, что в РФ опасаются массированной "атаки дронов" со стороны Украины. "Военкоры" трубят, что у Украины появилось около 2 тыс. дальнолетных дронов разных типов, размера "Шахидов"-"Гераней" и одновременная атака хотя бы 10% из них полностью обрушит - "перезагрузит" российское ПВО.

Проще говоря вдоль украинской границы по периметру стоит по одной установке закрывающей определенный участок границы, а далее до Москвы такие установки стоят около стратегически значимых объектов, типа крупных нефтебаз или военных аэродромов. В Подмосковье с 1960-х есть комплекс ПВО-ПРО вдоль окружной дороги, но он изначально считался плохо работающим и никогда не проходил испытания практикой (а Руста - пропустил). Теперь этот комплекс усиливают за счёт армейских систем, возможно переброшенных с позиций в других регионах (типа из Сибири) или вынутых из резерва. Проблема в том, что каждая такая установка имеет ракет на 2-4-6 залпов, и только новейшие "Панцири" имеют их 24. Но таких машин у РФ после интенсивных боевых действий в Украине - видимо остались единицы. К тому же именно они плохо видят беспилотники. А значит, при массированной атаке на конкретном участке, установка может быстро отстреляться по первой волне дронов (и возможно их сбить, что не факт), а следующие могут пролететь дальше к намеченным целям. Около которых не факт что будет стоять противоракетная установка, а если и будет - не факт что в ней хватит ракет на сразу несколько дронов. Так что если Украина запустит, ну например, 200 дронов за раз, но мелкими партиями, по десяти московским ТЭЦ, то как минимум половина гарантированно долетят до цели. Так что комплекс на крыше российского Минобороны - это типа для того, чтобы уничтожить первые из прорвавшихся через две линии обороны (в Курской и Московской областях) дроны долетевшие до цели и дать сотрудникам дополнительные пять минут на то, чтобы укрыться в бомбоубежище.

Многие блогеры, в том числе провоенные, считают, что работа ПВО может в немалой степени навредить тем, кто их устанавливал.

Егор Ершов

У меня есть и другое предположение про ПВО в Москве.

А может, новые установки вообще на самом деле нужны кому-то для сбивания не чужестранных ракет, но местных вертолётов? В конце концов не только в Киеве на последних летают совсем не последние люди.

GREY ZONE

Суть иронии просто в том, что, во-первых, всё идёт по плану. А во-вторых, ещё недавно мы смеялись с противника в плане работы его ПВО. В частности, обвиняли в размещении комплексов в жилых районах. Так как некоторые попадания по жилым домам являлись следствием падения разгонных блоков средств самого ПВО. Так, а что же будет здесь, если вдруг придётся применить хотя бы даже маленький ЗРПК «Панцирь-С1»? О последствиях падения их разгонных блоков я наслышан, в частности можете посмотреть в этом посте. Стоит ли овчинка выделки решать точно не мне.

Но скажу одно, что война на Украине в плане происходящего имеет явный эффект бумеранга. Вчера наши особо одарённые патриотизмом комментаторы смеются над «хохлячьей авиацией», а завтра сбивают нашу Су-шку. Вчера радуются российским «Гераням» иранским «Шахидам», а завтра их «Стриж» беспрепятственно пролетает 500км по России и бьёт в аэродром стратегической авиации. Патриоты ехидно спрашивают у хахлов, где их флот? Завтра они топят флагман флота крейсер «Москва». Так что всегда надо помнить, что хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.

Многие отмечают, что российская пропаганда буквально на днях клеймила украинцев за то, что те якобы устанавливают ПВО среди жилых домов.

Михаил Светов

«Украинская ПВО вопреки всем законам ведения войны расположилась в жилых кварталах, и это послужило причиной попадания в дом», — так Сергей Лавров два дня назад прокомментировал трагедию в Днепре, где ударившая по жилому дому российская ракета унесла 44 жизни.