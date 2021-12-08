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Жена политзаключённого Домнина утверждает, что его пытают в СИЗО 

Супруга Владимира Домнина, осуждённого по обвинению в причастности к запрещённой в России украинской националистической организации "Правый сектор", рассказала о том, что её муж регулярно подвергается пыткам в следственном изоляторе №1 города Тверь.

По словам Натальи Домниной, его избивают начальник СИЗО Дмитрий Лебедев, заместитель по воспитательной работе Максим Волосатов и сотрудник оперативного отдела по фамилии Свистунов. Однажды сотрудники ФСИН поставили осуждённого на "растяжку", избили, после чего отправили на сутки в карцер, где Домнину не оказывали медицинскую помощь и даже отключили воду.

Также по утверждению супруги Домнина, у мужа в СИЗО отобрали необходимые медикаменты, которые он должен принимать ежедневно. У осуждённого есть серьёзные хронические заболевания, а не так давно он перенёс инфаркт. Домнин обращался с жалобой к председателю Общественной наблюдательной комисси по Тверской области Владимиру Паламарчуку, но результата это не принесло.

Ранее о пыточных условиях в тверском СИЗО №1 рассказывали адвокат Иван Вяхирев и супруга находящегося в заключении экс-лавы Сперуховского района Подмосковья Александра Шестуна Юлия. Владимир Домнин также заявлял, что регулярные пыткам подвергается не только он, но и другие арестанты нные.

  • Московский предприниматель Владимир Домнин был арестован в июле 2018 года и обвинён в участии в незаконном вооружённом формировании, в участии деятельности экстремистской организации, а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов. По версии следствия, Домнин, будучи приверженцем оппозиционных взглядов и противником присоединения Крыма к России, поехал в Украину, где вступил в "Правый сектор", "участвовал в возведении фортификационных учреждений и занимался хозяйственной деятельностью, в том числе обустройством и поддержанием в порядке объектов и территорий". Домнин вину не признал, утверждая, что в "Правый сектор" никогда не вступал, а был обычным волонтёром, который помогал доставлять на передовую продукты и медикаменты.
  • В августе прошлого года суд приговорил Домнина к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Правозащитный центр "Мемориал", объявленный российскими властями "иностранным агентом", признал его политическим заключённым.

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