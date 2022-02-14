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Жене Ильдара Дадина, гражданке Украины, запретили жить в России 

Ильдар Дадин 

Министерство внутренних дел аннулировало разрешение на временное проживание в России супруге оппозиционного аткивиста Ильдара Дадина, гражданке Украины Александре Свешниковой.

Как сообщает "Интерфакс", в своём решении ведомство сослалось на пункт закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", который аннулировать разрешение на проживание иностранцу, если тот "выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации" или "иными действиями создает угрозу безопасности" страны и граждан.

Адвокат Свешниковой Николай Зборошенко считает, что российские власти просто хотят "выдавить" из страны Дадина и его жену. Они собираются оспаривать вынесенное МВД решение.

В 2015 году Ильдар Дадин стал первым осуждённым в России по статье уголовного кодекса о неоднократном нарушении правил проведения митинга. Суд приговорил активиста к трём годам колонии, но в 2017 году Верховный суд - после того, как стало известно о пытках Дадина в колонии - приговор отменил и признал за оппозиционером право на реабилитацию. Статью, по которой он был осуждён, с тех пор принято называть "дадинской". По ней осуждены уже десятки оппозиционеров.

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