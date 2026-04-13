Жене премьер-министра Испании предъявили обвинение в коррупции

В Испании завершено расследование в отношении супруги премьер-министра Испании Бегонии Гомес. Ей предъявили обвинения в торговле влиянием, коррупции в бизнесе, присвоении имущества и растрате, сообщает El Mundo.

При этом преследование по статье о профессиональном злоупотреблении полномочиями прекращено за отсутствием веских улик. Дело направлено в суд для рассмотрения присяжными.

Согласно постановлению суда, Гомес использовала статус жены главы правительства для лоббирования интересов предпринимателя Хуана Карлоса Баррабеса и получения должности руководителя кафедры в Мадридском университете.

Суду предстоит решить, окажется ли Гомес на скамье подсудимых.

Предъявление обвинений совпало с визитом премьер-министра Испании Педро Санчеса и его жены в Китай.

Министр юстиции Испании Феликс Боланьос выразил уверенность, что вышестоящие инстанции отменят это решение, и заявил, что действия судьи "позорят судебную систему", сообщает RTVE Noticias.

Иск против Гомес подала группа Manos Limpias ("Чистые руки"), занимающаяся разоблачением коррупционных схем. Её лидер, как считается, связан с ультраправыми политиками.

В апреле 2024 года Санчес отказался уходить в отставку, назвав обвинения в адрес жены кампанией по очернению его семьи. После заявления Санчеса в Испании прошли многочисленные митинги в его поддержку. Сторонники премьер-министра и его Социалистической партии требовали, чтобы премьер остался в должности.