Женевская тайна

Российские, украинские и американские представители проводят в Женеве переговоры о возможных условиях завершения войны в Украине.

Переговоры в Женеве охватывают более широкий список тем по сравнению с предыдущими раундами, прошедшими в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российскую делегацию в Женеве возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую – секретарь Совета безопасности и национальной обороны Рустем Умеров. С американской стороны будут участвовать спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Согласно коммюнике по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби, делегации США, Украины и России обсудили "методы внедрения перемирия и мониторинг прекращения военных действий". Ни о каких дипломатических прорывах, впрочем, не сообщалось.

Между тем, как выяснил Bloomberg, Россия сможет продолжать войну в течение всего 2026 года. Это возможно благодаря продолжающейся вербовке россиян на фронт и поддержке Кремля со стороны некоторых стран, таких, как Китай и Северная Корея.

Перед началом переговоров в Женеве российские войска вновь массово атаковали Украину беспилотниками. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило о налетах украинских дронов на несколько регионов России.

Переговоры в Женеве и ситуацию на фронте обсуждаем в программе "Лицом к событию" с журналистом Леонидом Швецом и военным экспертом Давидом Шарпом.