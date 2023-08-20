Cборная Испании выиграла чемпионат мира по футболу среди женщин

В Австралии и Новой Зеландии завершился чемпионат мира по футболу среди женщин. В финальном матче сборная Испании победила команду Англии со счётом 1:0. Испанская женская команда впервые стала чемпионом мира. Среди мужчин Испания выигрывала первенство в 2010 году.

Единственный гол в финальном матче забила Ольга Кармона из "Реала" (Мадрид). Большая часть футболисток основного чемпионского состава играют за "Барселону".

Нынешний чемпионат мира по футболу среди женщин - девятый по счёту. Чаще всего первенства выигрывала сборная США. В этот раз она даже не смогла выйти в четвертьфинал.

Третье место заняла команда Швеции, четвёртое - Австралии. В первенстве впервые участвовали 32 команды, в том числе сборные стран, которые никогда не добивались больших успехов в мужском футболе - Филиппин, Вьетнама, Гаити, Замбии и других. Команда России успешно выступала в отборочных матчах, но после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года она была отстранена от турнира, а её результаты аннулированы.