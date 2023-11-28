Жены российских мобилизованных запустили автомобильный флешмоб

Родственницы российских мобилизованных организовали автомобильный флешмоб: они клеят на стекла автомобилей стикеры с призывом вернуть домой своих мужей и родственников, воюющих в Украине. Фотографии и описание флешмоба появились в Telegram-канале "Путь домой", который рассказывает о протестной деятельности родственников мобилизованных.

На опубликованных фотографиях запечатлены автомобили с наклейками, на которых написано "Vерните мужа! Я Zа#балась" и "Vерните Zятя…". Фото присланы из Ижевска, Орла, Барнаула, Краснодарского края и Амурской области.

Издание "7x7" отмечает, что наклейки женщины заказывают на Wildberries. Однако на сайте маркетплейса стикеров больше нет, при этом продавец сообщает, что их можно заказать, написав ему личное сообщение.

Днем ранее родственницы мобилизованных написали манифест и петицию против бессрочной мобилизации с требованием вернуть их родных домой.