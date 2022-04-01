Жерар Депардье резко осудил Путина за вторжение в Украину

Французский актёр Жерар Депардье, который раньше заявлял о своем восхищении Владимиром Путиным, а в 2013 году получил российское гражданство, теперь резко осуждает президента России. Об этом сообщают Le Figaro и Агенство Франс Пресс.

Депардье назвал вторжение России на территорию Украины "безумным и недопустимым эксцессом" Путина. При этом он подчеркнул, что российский народ не несёт ответственности за неприемлемые действия своих руководителей. Депардье также сообщил, что передаст все средства от продажи билетов на три концерта в Париже в начале апреля на поддержку украинских жертв войны.

1 марта Депардье уже выступал с призывами остановить боевые действия и начать переговоры.

Известный, но имеющий противоречивую репутацию французский актер, покинул Францию в знак протеста против налога на сверхбогатых и получил российский паспорт от Владимира Путина в январе 2013 года.

В 2015 году Украина внесла гражданина России Жерара Депардье в чёрный список, закрыв ему въезд на пять лет, в том числе из-за его высказываний, в которых актёр отрицал само существование независимой Украины. "Я люблю Россию и Украину, которая является частью России," – эта фраза Депардье была широко растиражирована СМИ. Сам Депардье никогда не отрицал, что делал такие высказывания и с удовольствием говорил о своих дружеских отношениях с Путиным.